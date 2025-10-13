19:06
14-октябрда күтүлгөн аба ырайы

Эртең, 14-октябрга караган түнү Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Күндүз Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн +4...+9 күндүз +18...+23

Талас облусунда түнкүсүн +1...+6 күндүз +15...+20

Баткенде түнкүсүн +8...+13 күндүз +23...+28

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +8...+13 күндүз +23...+28

Ысык-Көлдө түнкүсүн +3...+8 күндүз +14...+19

Нарында түнкүсүн +2...+7 күндүз +11...+16

Бишкекте түнкүсүн +6...+8, күндүз +20...+22 градус болот.
