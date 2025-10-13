11:18
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Кыргызча

Трамп, Эрдоган, Макрон. Египетте Газадагы согушту токтотуу боюнча саммит өтөт

Бүгүн, 13-октябрда Египетте Газа тилкесиндеги согушту токтотуу жана согуштан кийинки жөнгө салууга арналган эл аралык саммит өтөт.

Жыйын Шарм-эш-Шейх курорттук шаарында өтөт жана ага БУУнун баш катчысы Антониу Гутерреш, Британиянын премьер-министри Кейр Стармер, Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган баш болгон 20дан ашуун өлкөнүн лидерлери катышат.

Саммитти Египеттин президенти Абдель Фаттах ас-Сиси жана АКШнын президенти Дональд Трамп биргелешип өткөрүшөт. Уюштуруучулар Израил менен ХАМАСтын ортосундагы ок атышууну токтотуунун биринчи этабы боюнча буга чейинки сүйлөшүүлөрдө жетишилген макулдашууларды ырастоого үмүттөнүшөт.

Документте ок атышууну акырындык менен токтотуу, барымтага алуу, Газанын айрым аймактарынан израилдик аскерлерди чыгаруу жана гуманитардык реконструкцияларды баштоо талап кылынат.

Бирок анклавдын келечектеги саясий башкаруусу талаштуу бойдон калууда . Тараптар коопсуздукту жана жардамды бөлүштүрүүнү ким көзөмөлгө ала турганы боюнча бир пикирге келе элек.

ХАМАСтын саясий бюросунун мүчөсү Хуссам Бадран уюм тынчтык келишимине расмий кол коюуга катышпай турганын жарыялап, кыймылдын ок атышпоо учурунда Катар жана Египеттин ортомчулары аркылуу аракет кылганын белгиледи.

АКШ президентинин Жакынкы Чыгыш боюнча атайын өкүлү Стив Виткофф Израилдин ок атышпоо келишимин аткарганын текшерүү үчүн Газага барганын жарыялады. Делегациянын курамында АКШнын Борбордук командачылыгынын башчысы адмирал Брэд Купер жана Дональд Трамптын күйөө баласы, ишкер Жаред Кушнер да бар.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346940/
Кароо: 107
Басууга
Теги
АКШга 250-жыл: Дональд Трамптын сүрөтү 1 долларлык монеталарга басылат
Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Нью-Йоркко келди
Дональд Трамп Казакстанга иш сапары менен келиши мүмкүн экендигин жарыялады
Дональд Трамп Пентагонду «Согуш министрлиги» деп атоого буйрук берди
АКШнын мамлекеттик катчысы USAID расмий жабылганын жарыялады
АКШнын Мамлекеттик департаменти 55 миллиондой чет өлкөлүктөрдүн визасын текшерет
Трамп менен Зеленский жолугушуусу: Украинадагы кырдаал кандайча өзгөрүшү мүмкүн?
Бүгүн Зеленский менен Трамп жолугушат. Кимдер катышат?
Владимир Зеленский Вашингтонго келгендигин жарыялады
Дональд Трамп 12 өлкөнүн жарандарына АКШга кирүүгө тыюу салды
Эң көп окулган жаңылыктар
Ажылык&nbsp;&mdash; 2026: Зыяратчыларды ташуучу авиакомпания тандалды Ажылык — 2026: Зыяратчыларды ташуучу авиакомпания тандалды
Нобель Тынчтык сыйлыгынын ээси белгилүү болду. Ал&nbsp;Дональд Трамп эмес Нобель Тынчтык сыйлыгынын ээси белгилүү болду. Ал Дональд Трамп эмес
Президент Садыр Жапаров Тажикстанга иш&nbsp;сапары менен барды Президент Садыр Жапаров Тажикстанга иш сапары менен барды
Бишкекте &laquo;Айжамал&nbsp;2&raquo; комедиясы жарык көрдү Бишкекте «Айжамал 2» комедиясы жарык көрдү
13-октябрь, дүйшөмбү
11:12
«Айыл Банк»: «Келечек» кепилдиги менен баштапкы төлөмсүз батир алуу мүмкүнчүлүгү «Айыл Банк»: «Келечек» кепилдиги менен баштапкы төлөмсү...
11:07
Жайкы дөңгөлөктөрдү алмаштырыңыз. Транспорт министрлиги айдоочуларга кайрылды
10:46
БШК: «Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат»
10:24
Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жаңы жетекчиси дайындалды
10:13
Трамп, Эрдоган, Макрон. Египетте Газадагы согушту токтотуу боюнча саммит өтөт