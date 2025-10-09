18:05
Кыргызча

10-октябрга карата аба ырайы

Эртең, 10-октябрда түнкүсүн жана эртең менен Ош облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт.

Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын 15-20 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн 2...7, күндүз 16...21;

Таласта түнкүсүн −1...+4, күндүз 15...20;

Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ​түнкүсүн 8...13, күндүз 20...25;

Ысык-Көлдө түнкүсүн 2...7, күндүз 14...19;

Нарында түнкүсүн −3...+2, күндүз 14...19 градус болот.

Бишкек шаарында түнкүсүн 5...7°, күндүз 18...20° болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346640/
