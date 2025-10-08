Италия Кышкы Олимпиада оюндарын өткөрүү үчүн жалпы тынчтыкты суранды

Италия келерки жылы Миланда жана Кортина-д’Ампеццодо өтүүчү Кышкы Олимпиада оюндарына Олимпиадалык келишимди жарыялоо боюнча БУУга сунуш киргизет. Бул тууралуу Италиянын тышкы иштер министри жана вице-премьер-министр Антонио Таяни билдиргендигин ТАСС маалымат агенттиги жазып чыкты.
«Рим жана Италия ар дайым тынчтыкты, өнүгүүнү жана өсүүнү жактап келишкен. Миландагы жана Кортина-д’Ампеццодогу Олимпиаданы эске алуу менен биз БУУга бардык аскердик операциялар, анын ичинде Украина жана Жакынкы Чыгышта да олимпиадалык тынчтык келишимин түзүү боюнча сунуш киргизебиз», — деп ТАСС анын сөзүн келтирди.
Эске салсак, 25-кышкы Олимпиада оюндары 2026-жылдын февраль айында Италиянын түндүк-чыгышында өтөт.