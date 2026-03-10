12:08
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Кыргызча

Эдил Байсалов БУУнун Башкы катчысы кызматына аялды дайындоого чакырды

Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы
Фото Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы. Эдил Байсалов БУУнун трибунасында

Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорк шаарындагы штаб-квартирасында өтүп жаткан Аялдардын абалы боюнча комиссиясынын 70-сессиясында Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы катчысы кызматына аялды дайындоого чакырды. Бул тууралуу Министрлер Кабинетинин басма сөз кызматы билдирди.

Эдил Байсалов өз сөзүндө Кыргызстандын гендердик теңчиликти илгерилетүүгө, аялдардын жана кыздардын укуктарын коргоого жана Пекин декларациясынын жана иш-аракеттер платформасынын, аялдарга карата басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө конвенциянын, ошондой эле 2030-жылга чейинки мезгилге туруктуу өнүгүү жаатындагы күн тартибинин алкагында эл аралык милдеттенмелерди аткарууга болгон туруктуу берилгендигин ырастады.

Кыргызстан мындай кылмыштарга нөлдүк сабырдуулук принцибин карманарын жана мыйзамдарды жана коргоо механизмдерин өркүндөтүүнү улантып жатканын белгиледи.

Ошондой эле эл аралык укуктун ченемдерин жана Бириккен Улуттар Уюмунун Уставынын принциптерин сактоо, ошондой эле заманбап чыр-чатактар шартында жарандык калкты, биринчи кезекте аялдарды жана балдарды коргоо зарылдыгына өзгөчө көңүл бурулду.

«Дүйнө чыр-чатак зоналарындагы аялдардын азап-тозокторуна көз жумуп, аялдардын укуктары жөнүндө ишенимдүү айта албайт. Аялдарды коргоо эл аралык коопсуздуктун ажырагыс бөлүгү болушу керек», — деди Эдил Байсалов.

Кыргызстандын делегациясынын башчысы Бириккен Улуттар Уюму теңчилик маселелеринде үлгү болушу керектигин да белгиледи.

«Биздин уюмдун дээрлик сегиз он жылдык тарыхында Бириккен Улуттар Уюмун башкы катчы катары аял киши жетектөөгө убакыт келди — жана бул эбак эле бышып жетилген», — деп баса белгиледи ал.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365264/
Кароо: 117
Басууга
Теги
Кыргызстан БУУнун реформаларын колдой тургандыгын дагы бир жолу тастыктады
Эрмек Өмүралиев Кыргызстандын Италиядагы элчиси болуп дайындалды
«Ала-Арча» жаратылыш паркында канаттууларга экологиялык жем салгычтар орнотулду
БУУнун жаңы Башкы катчысы 2026-жылы шайланат
Былтыр дүйнө жүзү боюнча 167 айлана-чөйрөнү коргоочу өлтүрүлгөн
Кыргызстандын бардык мектептеринде БУУнун 80 жылдыгы белгиленип жатат
Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдыгы белгиленет
Дүйнөдө жыл сайын 1,2 миллион адам жолдордо каза болот
Италия Кышкы Олимпиада оюндарын өткөрүү үчүн жалпы тынчтыкты суранды
Президент Садыр Жапаровдун АКШга болгон иш сапары аяктады
Эң көп окулган жаңылыктар
Миң айдан да&nbsp;жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек? Миң айдан да жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек?
Карыя 22&nbsp;млн сом уурдаткан: алдамчылар кармалды Карыя 22 млн сом уурдаткан: алдамчылар кармалды
&laquo;Бала ырысы&raquo;: Кыргызстанда 3&nbsp;жашка чейинки балдарга жөлөкпул бериле баштайт «Бала ырысы»: Кыргызстанда 3 жашка чейинки балдарга жөлөкпул бериле баштайт
Түндүк-Түштүк альтернативдик жолунда кар көчкү түштү. Жол жабылды Түндүк-Түштүк альтернативдик жолунда кар көчкү түштү. Жол жабылды
10-март, шейшемби
11:52
ЖК комитети БШКнын курамын кыскартуу боюнча мыйзам долбоорун жактырды ЖК комитети БШКнын курамын кыскартуу боюнча мыйзам долб...
11:34
Нарын -Жаңы-Жол унаа жолу убактылуу жабылды
11:05
Мектептердин жанында ден соолукка зыяндуу азык-түлүктөрдү сатууга тыюу салынат
10:45
Орозо −2026: Ыйык Рамазандын акыркы 10 күндүгү башталды
10:35
Эдил Байсалов БУУнун Башкы катчысы кызматына аялды дайындоого чакырды