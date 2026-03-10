Эдил Байсалов БУУнун Башкы катчысы кызматына аялды дайындоого чакырды

Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорк шаарындагы штаб-квартирасында өтүп жаткан Аялдардын абалы боюнча комиссиясынын 70-сессиясында Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы катчысы кызматына аялды дайындоого чакырды. Бул тууралуу Министрлер Кабинетинин басма сөз кызматы билдирди.
Эдил Байсалов өз сөзүндө Кыргызстандын гендердик теңчиликти илгерилетүүгө, аялдардын жана кыздардын укуктарын коргоого жана Пекин декларациясынын жана иш-аракеттер платформасынын, аялдарга карата басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө конвенциянын, ошондой эле 2030-жылга чейинки мезгилге туруктуу өнүгүү жаатындагы күн тартибинин алкагында эл аралык милдеттенмелерди аткарууга болгон туруктуу берилгендигин ырастады.
Кыргызстан мындай кылмыштарга нөлдүк сабырдуулук принцибин карманарын жана мыйзамдарды жана коргоо механизмдерин өркүндөтүүнү улантып жатканын белгиледи.
Ошондой эле эл аралык укуктун ченемдерин жана Бириккен Улуттар Уюмунун Уставынын принциптерин сактоо, ошондой эле заманбап чыр-чатактар шартында жарандык калкты, биринчи кезекте аялдарды жана балдарды коргоо зарылдыгына өзгөчө көңүл бурулду.
«Дүйнө чыр-чатак зоналарындагы аялдардын азап-тозокторуна көз жумуп, аялдардын укуктары жөнүндө ишенимдүү айта албайт. Аялдарды коргоо эл аралык коопсуздуктун ажырагыс бөлүгү болушу керек», — деди Эдил Байсалов.
Кыргызстандын делегациясынын башчысы Бириккен Улуттар Уюму теңчилик маселелеринде үлгү болушу керектигин да белгиледи.
«Биздин уюмдун дээрлик сегиз он жылдык тарыхында Бириккен Улуттар Уюмун башкы катчы катары аял киши жетектөөгө убакыт келди — жана бул эбак эле бышып жетилген», — деп баса белгиледи ал.