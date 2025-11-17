БУУнун жаңы Башкы катчысы 2026-жылы шайланат

БУУнун Коопсуздук Кеңеши жылдык дебатын өткөрдү. Анда 2026-жылы боло турган жаңы Башкы катчыны тандоо процесси каралды.
Дүйнө жүзүндөгү өкмөттөр жакында БУУнун жетекчиси кызматына талапкерлерди көрсөтүү боюнча каттарды бере баштаары белгиленди. Билдирүүдө белгиленгендей, эң жогорку кызмат салттуу түрдө географиялык аймактардын ортосунда алмашып турат.
Ушул убакка чейин Бириккен Улуттар Уюмундагы эң жогорку кызматты эркектер гана ээлеп келген.
БУУнун Башкы катчысы Коопсуздук Кеңешинин 15 мүчөсүнүн сунушу боюнча эң өкүлчүлүктүү орган болгон Башкы Ассамблея тарабынан дайындалат. Алдыдагы айларда Кеңеш добуш берүү процесси жана талапкерлер менен өз ара аракеттенүү кандайча жүрөрүн талкуулайт.
Эскерте кетсек, португалиялык саясатчы Антониу Гутерриш 2017-жылдын 1-январынан бери БУУнун Башкы катчысы болуп иштеп келет.