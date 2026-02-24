09:19
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Кыргызча

Кыргызстан БУУнун реформаларын колдой тургандыгын дагы бир жолу тастыктады

Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы
Фото Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Жээнбек Кулубаев жана Антониу Гутерриш Женевадагы жолугушууда.

Швейцарияда өткөн куралсыздануу боюнча конференцияга катышуусунун алкагында Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы катчысы Антониу Гутерриш менен жолугушту. Бул тууралуу КРнын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар кызматташтыктын учурдагы абалы жана келечеги тууралуу пикир алмашышты.

Тараптар БУУнун тынчтыкты бекемдөөгө жана глобалдык чакырыктарга жооп берүүгө болгон негизги ролун колдоп, мындан ары конструктивдүү өз ара аракеттенүүгө даяр экенин билдиришти.

Өзгөчө көңүл «БУУ-80» демилгесине бурулду, ал Уюмдун натыйжалуулугун жогорулатууга жана заманбапташтырууга багытталган. Жүргүзүлүп жаткан реформаларды колдоо жана аларды ишке ашыруу алкагында кызматташууга даяр экени белгиленди. Кыргыз тараптын БУУнун агенттиктери менен Кыргызстандагы активдүү өз ара аракеттениши да баса белгиленди.

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасы 2026-жылы Шанхай кызматташтык уюмунун Саммитин жана VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрөрүн, ошондой эле 2027-жылы «Бишкек+25» Саммитин даярдоодо экенин маалымдады. Бул байланышта Министр Ж.Кулубаев Башкы катчыны аталган иш-чараларга катышуу үчүн Кыргыз Республикасына чакырды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363237/
Кароо: 30
Басууга
Теги
Эрмек Өмүралиев Кыргызстандын Италиядагы элчиси болуп дайындалды
«Ала-Арча» жаратылыш паркында канаттууларга экологиялык жем салгычтар орнотулду
БУУнун жаңы Башкы катчысы 2026-жылы шайланат
Былтыр дүйнө жүзү боюнча 167 айлана-чөйрөнү коргоочу өлтүрүлгөн
Кыргызстандын бардык мектептеринде БУУнун 80 жылдыгы белгиленип жатат
Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдыгы белгиленет
Дүйнөдө жыл сайын 1,2 миллион адам жолдордо каза болот
Италия Кышкы Олимпиада оюндарын өткөрүү үчүн жалпы тынчтыкты суранды
Президент Садыр Жапаровдун АКШга болгон иш сапары аяктады
Садыр Жапаров Батыштын Кыргызстанга каршы санкцияларын сынга алды
Эң көп окулган жаңылыктар
Рамазан-2026: Орозо кармоонун эрежелери Рамазан-2026: Орозо кармоонун эрежелери
Ысык-Көлдө &laquo;Тамчы&raquo; каржы-инвестициялык аймагынын мезгил кутусу салынды Ысык-Көлдө «Тамчы» каржы-инвестициялык аймагынын мезгил кутусу салынды
Алдамчылар жарандын электрондук капчыгынан дээрлик 2&nbsp;миллион сом уурдаган Алдамчылар жарандын электрондук капчыгынан дээрлик 2 миллион сом уурдаган
Ош&nbsp;шаарындагы эски базардын ордуна эмне курулат? Ош шаарындагы эски базардын ордуна эмне курулат?
24-февраль, шейшемби
09:12
Кыргызстан БУУнун реформаларын колдой тургандыгын дагы бир жолу тастыктады Кыргызстан БУУнун реформаларын колдой тургандыгын дагы...
08:30
Бүгүн «Ак-Босого» конушунда суу берүү убактылуу токтотулат
08:00
Орусия, Украина жана АКШ сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы качан өтүшү мүмкүн?
07:45
ФИФА дүйнө жүзү боюнча 100 футбол академиясын ачат
23-февраль, дүйшөмбү
17:30
24-февралга карата аба ырайы
15:22
Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоонун көрсөткүчү төмөндөдү
15:12
УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды
14:32
Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады
14:30
Адылбек Касымалиев Манас шаарынын жааматына жаңы мэрди тааныштырды