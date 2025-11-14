12:09
Кыргызча

Былтыр дүйнө жүзү боюнча 167 айлана-чөйрөнү коргоочу өлтүрүлгөн

Айлана-чөйрөнү коргоочулар куугунтуктоого, камакка алууга жана ал тургай өлтүрүүгө дуушар болууда. Бул тууралуу БУУнун Жаңылыктар кызматынын маалыматында айтылат.

Ага ылайык, 2024-жылы 167 активист өлтүрүлгөн. Алар 28 өлкөдө да кармалган.

Бразилиядагы Белен шаарында өткөн БУУнун климаттын өзгөрүшү боюнча конференциясында (COP30) Адам укуктары боюнча башкы катчынын жардамчысы Илзе Брэндс Керис адамдардын дени сак айлана-чөйрөгө болгон укугу үчүн күрөшүп жаткан укук коргоочуларды колдоого чакырды.

«Бул сандар абстрактуу эмес, планетабызды коргоо үчүн күрөштө кыскартылган же түбөлүккө өзгөртүлгөн чыныгы адам өмүрү. Биз аларга жөн гана ыраазычылык билдирбестен, алар татыктуу коргоону да талап кылабыз», — деди ал.

COP30 климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштө бурулуш учур болгон Париж келишиминен 10 жыл өткөндөн кийин Бразилияда өтүп жатат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350901/
