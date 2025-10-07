09:26
Кыргызстанда жер титирөөдөн турак жайлар жана коомдук объектилер жабыркаган

Кыргызстанда күчү 6 баллга жеткен жер титирөөдөн турак үйлөр жана коомдук объектилер жабыркаганын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Министрликтин маалыматына караганда, Башкы-Терек айылындагы мектептин, бала бакчанын, фельдшердик-акушердик пункттун жана үч турак жайдын дубалдарынан майда жаракалар пайда болгон.

«Ушундай эле абал Жалал-Абад облусунун Курулуш, Чакмак-Суу айылдарында, Талас районунун Шекер, Семетей айылдарында да бар. Жалпысынан алты турак жай, бир бала бакча, төрт мектеп, эки фельдшердик-акушердик пункт жабыркаган. Жарандык коргонуунун кызматкерлери жеринде иш алып барууда», — деп айтылат маалыматта.
7-октябрь, шейшемби
