Кыргызстандын Сейсмология институту эки жер титирөөнү каттады

КРнын Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институту 8-декабрда эки жер титирөөнү каттады.
Биринчиси, күчү 4,0 балл болгон жер титирөө мурунку күнү саат 20:15те Баткен аймагында болгон.
Жер титирөөнүн очогу Рават айылынан 12 чакырым түндүк-чыгышта, Лейлек айылынан 17 чакырым түндүк-чыгышта, Үч-Дөбө айылынан 17 чакырым түндүк-батышта, Ак-Татыр айылынан 17 чакырым батышта жана Баткен шаарынан 48 чакырым түштүк-батышта жайгашкан.
Жер титирөөнүн күчү Рават айылында болжол менен 3,5 баллга, ал эми Лейлек, Үч-Дөбө жана Ак-Татыр айылдарында 3,0 баллга жеткен.
Экинчи жер титирөөнүн күчү 3,0 баллга жетип, 8-декабрда саат 3:07де катталган.
Жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын Кара-Тоо тоо кыркасында, Достук айылынан 8 чакырым түштүктө, Ак-Жар айылынан 18 чакырым түндүк-батышта, Ат-Баш районунун борборунан 20 чакырым түндүк-батышта жана Нарын шаарынан 32 чакырым түштүк-батышта жайгашкан.
Достуктагы жер титирөөнүн күчү 2,5 баллды түзгөн.