7-октябрга карата аба ырайы

Эртең, 7-октябрда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын жаабайт.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн 2...7, күндүз 16...21;

Таласта түнкүсүн 0...5, күндүз 15...20;

Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ​түнкүсүн 7...12, күндүз 20...25;

Ысык-Көлдө түнкүсүн 2...7, күндүз 14...19;

Нарында түнкүсүн −2...+3, күндүз 14...19 градус болот.

Бишкек шаарында түнкүсүн 3...5°, күндүз 18...20° болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346194/
6-октябрь, дүйшөмбү
