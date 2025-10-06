7-октябрга карата аба ырайы

Эртең, 7-октябрда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын жаабайт.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн 2...7, күндүз 16...21;
Таласта түнкүсүн 0...5, күндүз 15...20;
Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 7...12, күндүз 20...25;
Ысык-Көлдө түнкүсүн 2...7, күндүз 14...19;
Нарында түнкүсүн −2...+3, күндүз 14...19 градус болот.
Бишкек шаарында түнкүсүн 3...5°, күндүз 18...20° болот.