08:18
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Кыргызча

АКШга 250-жыл: Дональд Трамптын сүрөтү 1 долларлык монеталарга басылат

АКШ өзүнүн 250 жылдыгына карата 1 долларлык монетага Трамптын сүрөтүн басып чыгарат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты.

Маалыматка ылайык, АКШнын Каржы министрлиги 1 долларлык монетанын дизайнын тастыктады, анда президент Трамптын сүрөтү түшүрүлөт.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды

АКШнын Каржы министрлиги келерки жылга атайын 1 долларлык монета чыгарууну пландап жатканын билдирди. Монетанын дизайнында бир бетинде Трамптын профили чагылдырылган. Башка тарапта Трамп муштумдарын түйүп, америкалык желектин алдында турат. Анын сүрөтүнүн үстүндө «Согуш, согуш, согуш» деген сөздөр бар.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346058/
Кароо: 59
Басууга
Теги
Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Нью-Йоркко келди
Дональд Трамп Казакстанга иш сапары менен келиши мүмкүн экендигин жарыялады
Дональд Трамп Пентагонду «Согуш министрлиги» деп атоого буйрук берди
АКШнын мамлекеттик катчысы USAID расмий жабылганын жарыялады
АКШнын Мамлекеттик департаменти 55 миллиондой чет өлкөлүктөрдүн визасын текшерет
Трамп менен Зеленский жолугушуусу: Украинадагы кырдаал кандайча өзгөрүшү мүмкүн?
Бүгүн Зеленский менен Трамп жолугушат. Кимдер катышат?
Владимир Зеленский Вашингтонго келгендигин жарыялады
Дональд Трамп 12 өлкөнүн жарандарына АКШга кирүүгө тыюу салды
Дональд Трамп 8-майды Экинчи дүйнөлүк согуштун Жеңиш күнү деп жарыялады
Эң көп окулган жаңылыктар
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
Шайлоо &minus;2025: БШК шайлоо округдарынын картасын жарыялады Шайлоо −2025: БШК шайлоо округдарынын картасын жарыялады
Ош&nbsp;базарындагы рейд: сатуучуларга айып пул салынып, күркөлөр алынды Ош базарындагы рейд: сатуучуларга айып пул салынып, күркөлөр алынды
Эльвира Сурабалдиева депутаттыкка талапкерликке биринчилерден болуп арыз жазды Эльвира Сурабалдиева депутаттыкка талапкерликке биринчилерден болуп арыз жазды
6-октябрь, дүйшөмбү
08:00
АКШга 250-жыл: Дональд Трамптын сүрөтү 1 долларлык монеталарга басылат АКШга 250-жыл: Дональд Трамптын сүрөтү 1 долларлык моне...
00:33
Ош шаарында бийиктиги 95 метр болгон Туу көтөрүлдү
3-октябрь, жума
17:26
4-октябрда күтүлгөн аба ырайы
17:20
«Газпром Кыргызстан» ишканасы газга төлөмдөрдү өз убагында төлөөнү суранат
17:08
Баткендеги «Төрт-Күл көчмө механикалаштырылган колоннасы» мамлекетке кайтарылды
16:58
Жаңы алдамчылык схемада Улуттук банктын жетекчиси кол койгон документтер болууда
15:32
Кооптуу таштар түшүрүлөт: Боом капчыгайында жол жарым-жартылай жабылат