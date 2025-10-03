19:03
4-октябрда күтүлгөн аба ырайы

Эртең, 4-октябрга караган түнү Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоо этектеринде жаан, Баткен облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Күндүз Баткен облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн +1...+6 күндүз +14...+19

Таласта түнкүсүн +2...+7 күндүз +12...+17

Баткенде түнкүсүн +8...+13 күндүз +20...+25

Ош, Жалал-Абад облустары түнкүсүн +8...+13 күндүз +20...+25

Ысык-Көлдө түнкүсүн +2...+7 күндүз +12...+17

Нарында түнкүсүн +1...+6 күндүз +12...+17

Бишкекте түнкүсүн +3...+5, күндүз +16...+18 градус болот
