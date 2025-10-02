3-октябрга карата аба ырайы

Эртең, 3-октябрда түнкүсүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык-Көл облустарынын кээ бир жерлеринде жамгыр жаайт, тоолуу райондордо кар күтүлөт. Жалал-Абад облусунун айрым жерлеринде жаан-чачын катуу болот.
Күндүз Ош, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Жалал-Абад облустарынын кээ бир жерлеринде жамгыр жаайт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ысык-Көл облусунун айрым аймактарында жаан-чачын катуу болот. Талас облусунда жаан-чачын күтүлбөйт.
Абанын температурасы:
Чүй облусу
түнкүсүн: +1...+6°С
күндүз: +13...+18°С
Талас облусу
түнкүсүн: +1...+6°С
күндүз: +11...+16°С
Баткен облусу
түнкүсүн: +9...+14°С
күндүз: +18...+23°С
Ош, Жалал-Абад облустары
түнкүсүн: +9...+14°С
күндүз: +18...+23°С
Ысык-Көл облусу
түнкүсүн: +2...+7°С
күндүз: +12...+17°С
Нарын облусу
түнкүсүн: +1...+6°С
күндүз: +12...+17°С