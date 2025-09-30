18:50
1-октябрга карата аба ырайы

Кыргызгидромет кызматынан билдиришкендей, 1-2-октябрда мезгил-мезгили менен жаан, дыйканчылык аймактарда жаан карга айланышы, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Түнкүсүн жана эртең менен айрым жерлерде туман түшүшү күтүлөт.

1-октябрда Чүй, Талас, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Баткен облусунун тоолуу райондорунда жаан, кар жаайт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн 5...10, күндүз 10...15;

Таласта түнкүсүн 4...9, күндүз 9...14;

Ош, Жалал-Абад облустарында ​түнкүсүн 11...16, күндүз 22...27;

Баткен облусунда түнкүсүн 9...14, күндүз 21...26;

Ысык-Көлдө түнкүсүн 5...10, күндүз 15...20;

Нарын облусунда түнкүсүн 3...8, күндүз 17...22 градус болот.

Бишкек шаарында түнкүсүн 7...9°, күндүз 12...14° болот.
