Жамгыр жаайт. Бишкекте октябрь айында кандай аба ырайы күтүлөт?

Жуманын башында Бишкекте аба ырайы жылуу жана күн ачык болот, бирок 1-октябрдан тарта жаан-чачын күтүлүп, аба ырайы кескин салкындайт.

29-сентябрь, дүйшөмбү

Күн ачык жана жылуу болот. Абанын температурасы күндүз +26...+28°C, жаан-чачын күтүлбөйт.

30-сентябрь, шейшемби

Түнкүсүн ала булут каптап, абанын температурасы +11...+13°C. Күндүз ала булут каптап, абанын градусу +23...+25°C чейин жылыйт.

1-октябрь, шаршемби

Түнкүсүн ала булут каптап турат, абанын температурасы 11...13° жылуу болот. Күндүз ала булут каптап турат, абанын температурасы 23...25°Cге жетет.

2-октябрь, бейшемби

Түнкүсүн жаан жаайт, абанын градусу +6...+8°C. Күндүз дагы жаанчыл аба ырайы сакталат, температура +16...+18°C.

3-октябрь, жума

Түнкүсүн жаан жаайт, +6...+8°C. Күндүз күн жылуу болушу күтүлүп, +18...+20°C болот.

4-октябрь, ишемби

Түнкүсүн ала булут каптап, +6...+8°C. Күндүз негизинен ачык аба ырайы күтүлөт, абанын температурасы +19...+21°C.

5-октябрь, жекшемби

Түнкүсүн ачык, +5...+7°C. Күндүз күн ачык жана жылуу болот, температура +18...+20°C.
