Бишкекте жамгыр жаашы күтүлөт. 29-сентябрдан 1-октябрга чейинки аба ырайы

Синоптиктердин билдиргенине караганда, Бишкекте аптанын башында ала булут каптап, жамгыр жаайт.
29-сентябрда күн ачык болот. Түнкүсүн температура 12 градуска чейин төмөндөйт (55 градус). Күндүз 29 градус Цельсийге (82 градуска) чейин жылуу аба ырайы күтүлөт.
30-сентябрда ала булут каптап турат, бир аз жаан жаайт. Абанын түнкү температурасы 12 градуска (55 градус Фаренгейт), күндүзгү жогорку температурасы 26 градуска (80 градуска) жетет.
1-октябрга да жаан жаайт. Түнкүсүн эң жогорку температура 12 градус Цельсийге (55 градус Фаренгейт) жана күндүз 26 градус Цельсияга (80 градус Фаренгейт) жетиши күтүлүүдө.