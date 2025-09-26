19:08
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Кыргызча

27-сентябрда күтүлгөн аба ырайы

Эртең, 27-сентябрда түнкүсүн Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал-Абад облусунун тоо этектеринде, Чүй облусунун тоолуу райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөйт.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн +7...+12 күндүз +24...+29

Таласта түнкүсүн +6...+11 күндүз +22...+27

Баткенде түнкүсүн +9...+14 күндүз +23...+28

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +10...+16 күндүз +24...+29

Ысык-Көлдө түнкүсүн +3...+8 күндүз +16...+21

Нарында түнкүсүн +3...+8 күндүз +18...+23

Бишкек шаарында түнкүсүн +10... +12°, күндүз +25...+27° болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345104/
Кароо: 96
Басууга
Теги
26-сентябрда күтүлгөн аба ырайы
Бишкекте күн ачык болот. 25-28-сентябрга карата аба ырайы
25-сентябрга карата аба ырайы
24-сентябрда күтүлгөн аба ырайы
23-сентябрга карата аба ырайы
Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр жаашы күтүлөт
Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөйт. 22-24-сентябрга карата аба ырайы
20-сентябрга карата аба ырайы
19-сентябрга карата аба ырайы
Апта соңунда бишкектиктерди эмне күтөт? 18-21-сентябрга карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36&nbsp;жыл Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36 жыл
Баткен облусунда жер титирөө катталды Баткен облусунда жер титирөө катталды
Бишкекте жыл башынан бери 18&nbsp;миңге жакын &laquo;акылдуу&raquo; эсептегич орнотулду Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду
Бишкек &laquo;Интервидение-2025&raquo; сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды
26-сентябрь, жума
18:04
27-сентябрда күтүлгөн аба ырайы 27-сентябрда күтүлгөн аба ырайы
17:23
Мөңгүдөгү издер. Бишкекте ак илбирс тууралуу мультфильм алгачкы жолу көрсөтүлдү
16:24
Бишкек мэриясы Эркиндик бульварынын абалы боюнча тургундун арызына жооп берди
15:29
УКМК жарандарды алдаган «Санхаус плюс» компаниясынын курулушчуларын кармады
15:06
Чүй облусунда курал-жарак жана ок-дарылар сакталган жашыруун жай табылды