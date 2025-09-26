27-сентябрда күтүлгөн аба ырайы

Эртең, 27-сентябрда түнкүсүн Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал-Абад облусунун тоо этектеринде, Чүй облусунун тоолуу райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөйт.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн +7...+12 күндүз +24...+29
Таласта түнкүсүн +6...+11 күндүз +22...+27
Баткенде түнкүсүн +9...+14 күндүз +23...+28
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +10...+16 күндүз +24...+29
Ысык-Көлдө түнкүсүн +3...+8 күндүз +16...+21
Нарында түнкүсүн +3...+8 күндүз +18...+23
Бишкек шаарында түнкүсүн +10... +12°, күндүз +25...+27° болот.