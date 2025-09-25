26-сентябрда күтүлгөн аба ырайы

Эртең, 26-сентябрда түнкүсүн Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Эртең менен жана күндүз айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн 7...12, күндүз 23...28;
Таласта түнкүсүн 5...10, күндүз 21...26;
Баткенде түнкүсүн 8...13, күндүз 24...29;
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 9...14, күндүз 25...20;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 5...10, күндүз 16...21;
Нарын облусунда түнкүсүн 3...8, күндүз 17...22.
Бишкек шаарында түнкүсүн 11...13°, күндүз 24...26° жылуу болот.