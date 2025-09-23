17:33
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Кыргызча

24-сентябрда күтүлгөн аба ырайы

Эртең, 24-сентябрда түнкүсүн Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас облусунун айрым жерлеринде, Жалал-Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Ош облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорунда кар жаап, Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн 6...11, күндүз 21...26;

Таласта түнкүсүн 6...11, күндүз 18...23;

Ысык-Көлдө түнкүсүн 2...7, күндүз 15...20;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 9...14, күндүз 24...29;

Нарында түнкүсүн 2...7, күндүз 17...22.

Бишкек шаарында түнкүсүн 9...11°, күндүз 24...26° жылуу болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344601/
Кароо: 62
Басууга
Теги
23-сентябрга карата аба ырайы
Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр жаашы күтүлөт
Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөйт. 22-24-сентябрга карата аба ырайы
20-сентябрга карата аба ырайы
19-сентябрга карата аба ырайы
Апта соңунда бишкектиктерди эмне күтөт? 18-21-сентябрга карата аба ырайы
18-сентябрга карата аба ырайы
17-сентябрга карата аба ырайы
16-сентябрга карата аба ырайы
Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөйт. 15-17-сентябрга карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин тургуну көзү ачыкка &laquo;сыйкырдуу кызматы&raquo; үчүн 100 миң доллар берген Бишкектин тургуну көзү ачыкка «сыйкырдуу кызматы» үчүн 100 миң доллар берген
Сот аткаруучу алимент боюнча ишти &laquo;чечүү&raquo; үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды Сот аткаруучу алимент боюнча ишти «чечүү» үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды
Жалал-Абадда тойдо жалпы мушташ чыгып, 17&nbsp;киши милицияга жеткирилген Жалал-Абадда тойдо жалпы мушташ чыгып, 17 киши милицияга жеткирилген
Бишкекте Нүзүп Аталыктын эстелиги ачылды Бишкекте Нүзүп Аталыктын эстелиги ачылды
23-сентябрь, шейшемби
17:15
24-сентябрда күтүлгөн аба ырайы 24-сентябрда күтүлгөн аба ырайы
15:13
Кочкор районунда жаңы спорт комплекси курулат
15:06
Марат Иманкулов кыргызстандыктарды Мамлекеттик тил күнү менен куттуктады
13:35
Диний-экстремисттик «Хизб ут-Тахрир» уюмунун лидери кармалды
13:26
III Парламенттер аралык форумдун жыйынтыгында Бишкек декларациясы кабыл алынды