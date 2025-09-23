Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Нью-Йоркко келди

Президент Садыр Жапаров БУУнун Башкы Ассамблеясынын 80-юбилейлик сессиясынын Жогорку деңгээлдеги жумалыгынын иш-чараларына катышуу үчүн Нью-Йорк шаарына келди. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдирди.
Маалымататка ылайык, өлкө башчысынын учагы Джон Кеннеди атындагы эл аралык аэропортко конду.
Эскерте кетсек, 23-сентябрда Садыр Жапаров БУУнун Башкы Ассамблеясынын жалпы дебаттарынын биринчи күнүндө сөз сүйлөйт.
Мамлекет башчысы ошондой эле БУУнун Коопсуздук Кеңешинин «Жасалма интеллект: эл аралык коопсуздук жана тынчтык» темасындагы ачык дебаттарына жана Климаттын өзгөрүшү боюнча жогорку деңгээлдеги атайын иш-чарага катышат.
Мындан тышкары БУУнун Башкы Ассамблеясынын алкагында бир катар эки тараптуу жолугушуулар, анын ичинде БУУнун Башкы катчысы Антониу Гутерриш менен жолугушуу өтөт.