08:07
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Кыргызча

Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Нью-Йоркко келди

Президент Садыр Жапаров БУУнун Башкы Ассамблеясынын 80-юбилейлик сессиясынын Жогорку деңгээлдеги жумалыгынын иш-чараларына катышуу үчүн Нью-Йорк шаарына келди. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдирди.

Маалымататка ылайык, өлкө башчысынын учагы Джон Кеннеди атындагы эл аралык аэропортко конду.

Президент Садыр Жапаровду АКШ Президентинин глобалдык өнөктөштүк маселелери боюнча атайын өкүлү Паоло Замполли жана башка расмий адамдар тосуп алышты.

Эскерте кетсек, 23-сентябрда Садыр Жапаров БУУнун Башкы Ассамблеясынын жалпы дебаттарынын биринчи күнүндө сөз сүйлөйт.

Мамлекет башчысы ошондой эле БУУнун Коопсуздук Кеңешинин «Жасалма интеллект: эл аралык коопсуздук жана тынчтык» темасындагы ачык дебаттарына жана Климаттын өзгөрүшү боюнча жогорку деңгээлдеги атайын иш-чарага катышат.

Мындан тышкары БУУнун Башкы Ассамблеясынын алкагында бир катар эки тараптуу жолугушуулар, анын ичинде БУУнун Башкы катчысы Антониу Гутерриш менен жолугушуу өтөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344463/
Кароо: 75
Басууга
