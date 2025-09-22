23-сентябрга карата аба ырайы

Эртең, 23-сентябрда түнкүсүн жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал-Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан-чачын катуу жаашы ыктымал.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн 8...13, күндүз 18...23;
Таласта түнкүсүн 6...11, күндүз 18...23;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 3...8, күндүз 14...19;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 12...17, күндүз 23...38;
Нарында түнкүсүн 3...8, күндүз 16...21.
Бишкек шаарында түнкүсүн 10...12°, күндүз 18...20° жылуу болот.