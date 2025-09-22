17:59
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Кыргызча

23-сентябрга карата аба ырайы

Эртең, 23-сентябрда түнкүсүн жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал-Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан-чачын катуу жаашы ыктымал.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн 8...13, күндүз 18...23;

Таласта түнкүсүн 6...11, күндүз 18...23;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 3...8, күндүз 14...19;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 12...17, күндүз 23...38;

Нарында түнкүсүн 3...8, күндүз 16...21.

Бишкек шаарында түнкүсүн 10...12°, күндүз 18...20° жылуу болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344440/
Кароо: 61
Басууга
Теги
Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр жаашы күтүлөт
Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөйт. 22-24-сентябрга карата аба ырайы
20-сентябрга карата аба ырайы
19-сентябрга карата аба ырайы
Апта соңунда бишкектиктерди эмне күтөт? 18-21-сентябрга карата аба ырайы
18-сентябрга карата аба ырайы
17-сентябрга карата аба ырайы
16-сентябрга карата аба ырайы
Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөйт. 15-17-сентябрга карата аба ырайы
13-сентябрга карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Бүгүн Бишкекте ТМУга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жолугат Бүгүн Бишкекте ТМУга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жолугат
Апта соңунда бишкектиктерди эмне күтөт? 18-21-сентябрга карата аба ырайы Апта соңунда бишкектиктерди эмне күтөт? 18-21-сентябрга карата аба ырайы
Кыргызстандын туусунун авторлорунун бири Жусуп Матаев дүйнөдөн кайтты Кыргызстандын туусунун авторлорунун бири Жусуп Матаев дүйнөдөн кайтты
Пайдалуу кеңеш: Тиштердин саргайышынын негизги себептери аталды Пайдалуу кеңеш: Тиштердин саргайышынын негизги себептери аталды
22-сентябрь, дүйшөмбү
17:35
23-сентябрга карата аба ырайы 23-сентябрга карата аба ырайы
17:28
Бишкектин Жылуулук электр борбору Казакстандан 200 миң тонна көмүр алат
16:19
Кыргызстан эми 40 кабаттуу үйлөрдү курууга уруксат берди
16:08
Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду
15:30
Кара-Балтада подряддык уюмдун директору коррупцияга шектелүүдө