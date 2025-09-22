14:50
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Кыргызча

Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр жаашы күтүлөт

Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, нөшөрлөгөн жамгыр жаашы күтүлөт. Бул тууралуу Кыргызгидромет кызматынан билдиришти.

Маалыматка ылайык, 23-сентябрда күндүз жана 24-сентябрда түнкүсүн Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт.

Мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал-Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Абанын температурасы төмөндөйт.

Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши күтүлөт.

 Ал эми ӨКМ жаан-чачынга байланыштуу ойдуң жана эңкейиш жерлерди суу каптоо коркунучу бар экенин билдирди. Аймактардын жашоочуларына абайлап, жамгыр жааган мезгилде дарыялардын нугуна жана сайларга жакын болбоону эскертет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344405/
Кароо: 50
Басууга
Теги
Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөйт. 22-24-сентябрга карата аба ырайы
20-сентябрга карата аба ырайы
19-сентябрга карата аба ырайы
Апта соңунда бишкектиктерди эмне күтөт? 18-21-сентябрга карата аба ырайы
18-сентябрга карата аба ырайы
17-сентябрга карата аба ырайы
16-сентябрга карата аба ырайы
Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөйт. 15-17-сентябрга карата аба ырайы
13-сентябрга карата аба ырайы
Бишкекте бир аз суук болот. 11-14-сентябрга карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Бүгүн Бишкекте ТМУга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жолугат Бүгүн Бишкекте ТМУга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жолугат
Апта соңунда бишкектиктерди эмне күтөт? 18-21-сентябрга карата аба ырайы Апта соңунда бишкектиктерди эмне күтөт? 18-21-сентябрга карата аба ырайы
Кыргызстандын туусунун авторлорунун бири Жусуп Матаев дүйнөдөн кайтты Кыргызстандын туусунун авторлорунун бири Жусуп Матаев дүйнөдөн кайтты
Пайдалуу кеңеш: Тиштердин саргайышынын негизги себептери аталды Пайдалуу кеңеш: Тиштердин саргайышынын негизги себептери аталды
22-сентябрь, дүйшөмбү
14:40
Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр жаашы күтүлөт Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп...
14:30
Эртең ЖК депутаттары өзүн-өзү таратуу маселесин карайт
14:13
ЖК депутаты жөлөкпулдарды тактоо үчүн call -борбор ачууну сунуштады
13:51
Нарында 30 метрлик алп шаурма бышырып, бүт шаарды тойгузушту
12:31
Камчыбек Ташиев Бакуда өткөн коопсуздук форумуна катышты