Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр жаашы күтүлөт

Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, нөшөрлөгөн жамгыр жаашы күтүлөт. Бул тууралуу Кыргызгидромет кызматынан билдиришти.
Маалыматка ылайык, 23-сентябрда күндүз жана 24-сентябрда түнкүсүн Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт.
Мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал-Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Абанын температурасы төмөндөйт.
Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши күтүлөт.
Ал эми ӨКМ жаан-чачынга байланыштуу ойдуң жана эңкейиш жерлерди суу каптоо коркунучу бар экенин билдирди. Аймактардын жашоочуларына абайлап, жамгыр жааган мезгилде дарыялардын нугуна жана сайларга жакын болбоону эскертет.