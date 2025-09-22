Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөйт. 22-24-сентябрга карата аба ырайы

Апта башында Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөйт деп маалымдайт синоптиктер.
22-сентябрда түнкүсүн кургакчыл болуп, абанын температурасы 13 градус Цельсийге (55 градуска чейин) төмөндөйт. Күндүз жамгыр жаап, күн күркүрөшү күтүлөт, эң жогорку температура Цельсий боюнча 27 градуска (80 градуска чейин) жетет.
23-сентябрда да жаан жаап, күн күркүрөйт. Түнкүсүн 10 градус Цельсийге (50 градуска), күндүз 20 градуска (68 градус Фаренгейт) жетет.
24-сентябрда түнкүсүн булут каптап, салкын болуп, абанын температурасы 7 градуска (45 градуска чейин) жетет. Күн ачык болуп, күндүз абанын температурасы 22 градуска (Фаренгейт боюнча 72 градус) жетет.