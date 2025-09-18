18:16
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Кыргызча

19-сентябрга карата аба ырайы

19-сентябрга караган түнү Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк бөлүгүндө, Талас облусунун айрым жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн.

Күндүз Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк бөлүгүндө, Ош, Жалал-Абад облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн +8...+13 күндүз +17...+22

Талас облусунда түнкүсүн +2...+7 күндүз +15...+20

Баткенде түнкүсүн +8...+13 күндүз +19...+24

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +8...+13 күндүз +19...+24

Ысык-Көлдө түнкүсүн +5...+10 күндүз +13...+18

Нарын облусунда түнкүсүн +2...+7 күндүз +15...+20

Бишкекте түнкүсүн +11...+13°, күндүз +20... +22 градус болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344054/
Кароо: 24
Басууга
Теги
Апта соңунда бишкектиктерди эмне күтөт? 18-21-сентябрга карата аба ырайы
18-сентябрга карата аба ырайы
17-сентябрга карата аба ырайы
16-сентябрга карата аба ырайы
Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөйт. 15-17-сентябрга карата аба ырайы
13-сентябрга карата аба ырайы
Бишкекте бир аз суук болот. 11-14-сентябрга карата аба ырайы
11-сентябрга карата аба ырайы
10-сентябрга карата аба ырайы
9-сентябрга карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын ИДПсынын көлөмү сегиз айда 1&nbsp;триллион сомдон ашты Кыргызстандын ИДПсынын көлөмү сегиз айда 1 триллион сомдон ашты
Кыргызстанга ханзаада Рахим Ага Хан V&nbsp;келди: Ал&nbsp;архитектура сыйлыгын тапшырат Кыргызстанга ханзаада Рахим Ага Хан V келди: Ал архитектура сыйлыгын тапшырат
Шашылыш билдирүү! Аба ырайы кескин өзгөрөт Шашылыш билдирүү! Аба ырайы кескин өзгөрөт
Кыргызстанда бир жумада дээрлик 350 мас айдоочу кармалды Кыргызстанда бир жумада дээрлик 350 мас айдоочу кармалды
18-сентябрь, бейшемби
18:08
19-сентябрга карата аба ырайы 19-сентябрга карата аба ырайы
17:36
Жол оңдоо. Бишкекте асфальт төшөө иштери октябрдын аягына чейин уланат
17:23
Садыр Жапаров ТМУга мүчө-мамлекеттердин өкмөт башчыларын кабыл алды
16:53
Москвадагы ВДНХдагы «Кыргызстан» павильонуна 370 миңге жакын зыяратчы келген
16:41
Кытайда жазасын өтөп жаткан Кыргызстандын жараны мекенине кайтарылды