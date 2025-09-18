УКМК төрагасы Жалал-Абаддын атын өзгөртүү идеясы кимге таандык экенин айтты

Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары — УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абаддын атын Манас деп өзгөртүү боюнча пикирин билдирди.
Ал белгилегендей, президент мыйзамга кол коюп, шаардын аталышы чындыгында өзгөртүлмөйүнчө өз пикирин билдирбөөнү чечкен.
" Чынын айтсам, Жалал-Абаддын атын Манас деп өзгөртүү менин оюм болчу. Коомчулуктан дагы сунуштар болду. Жалал-Абадда жана башка шаарларда айрымдар таарынышат, ачыгын айтсам, мен да ошондоймун. Биз ушул шаарда төрөлүп, чоңоюп, туугандарыбыз жашап, бул атка көнүп калганбыз. Жалал-Абад деген аталыш биздин жүрөгүбүздө жана акылыбызда сакталып калды. Биз үчүн дагы мынчалык тез өзгөртүүгө көнүү кыйын. Азыр көнүү кыйын болушу мүмкүн, бирок келечекте бул Манас шаары болот, балдар чоңоёт жана баары көнүмүш болуп калат. Мен шаардын Манас болуп өзгөртүлгөнүнө сыймыктанам жана биз тез эле көнүп кетебиз", — деди ал.
Ал кошумчалагандай, Жалал-Абад деген шаарлар Индонезияда, Ооганстанда, Пакистанда жана Индияда бар, бирок Манас Кыргызстанда гана болот.