10:03
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Кыргызча

Жалал-Абад Манас болобу? Феликс Кулов шаардын атын өзгөртүү демилгесин колдоду

Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Феликс Кулов Жалал-Абаддын атын Манас деп өзгөртүү демилгеси боюнча комментарий берди. Бул тууралуу пикирин Фейсбук баракчасында бөлүштү.

«Поезд» ордунан жыла баштады, аны токтото албайт окшойбуз... Бирок, эгер алар атын өзгөртүүнү чечсе, анда логикалык жактан жана аттардын маанисине ылайык, Бишкек өлкөнүн башкы шаары эмес, Манас болуп калышы керек.

Демек, борборду түштүккө, Жалал-Абад облусуна (же Манаскабы?) жылдыруу керек.

Азыр Ош Бишкектен кийинки экинчи негизги шаар деп аталат. Манас шаары бул катарда үчүнчү боло албайт, биринчи гана!«, — деди мурдагы өкмөт башчы.

«Ошондуктан Манастын аты бардык шаарлардын башында турса туура болот», -деди Кулов

«Мен жеке өзүм борборду түштүккө көчүрүүнү азыр эмес, бирок бул үчүн каржылык мүмкүнчүлүктөр пайда болгондо колдойт элем», — деп кошумчалады Феликс Кулов.

Эске салсак, буга чейин министрлер кабинетинин башчысы Жалал-Абад шаарынын атын Манас деп өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкканы маалымдалган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342562/
Кароо: 38
Басууга
Теги
Жалал-Абад мэри шаардын атын Манас деп өзгөртүү боюнча пикирин билдирди
Жалал-Абад мэри шаардын атын өзгөртүүнү сунуштады
Ош мэринен кийин Жалал-Абад шаар башчысы рейддерге чыгууда
Жалал-Абадда мугалимдер коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүдө
Жалал-Абад шаарынын 136 миң 800 тургуну таза суу менен камсыз болот
Жалал-Абад шаарына суу ченегичтер жана коштоочу жабдуулар орнотулат
Жалал-Абад мэринин уруксааты жок журналисттерге маалымат берилбейт
Жалал-Абад тогуз айда өндүрүштүн көлөмү эки эсеге өстү
Жалал-Абад: Инвестиция көлөмү 10 эсеге көбөйдү
Жалал-Абадда үч бала бакчанынын имараты муниципалдык менчикке кайтарылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын Юстиция министрлигине 25&nbsp;жаңы кызматтык унаа тапшырылды Кыргызстандын Юстиция министрлигине 25 жаңы кызматтык унаа тапшырылды
УКМК &laquo;Кеша&raquo; аттуу уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсүн кармады. Ал&nbsp;ким? УКМК «Кеша» аттуу уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсүн кармады. Ал ким?
Кыргызстан курулушчулар союзуна жаңы жетекчи келди Кыргызстан курулушчулар союзуна жаңы жетекчи келди
Бүгүн Чолпон-Атада III Түрк универсиадасы башталат Бүгүн Чолпон-Атада III Түрк универсиадасы башталат
8-сентябрь, дүйшөмбү
09:54
Жалал-Абад Манас болобу? Феликс Кулов шаардын атын өзгөртүү демилгесин колдоду Жалал-Абад Манас болобу? Феликс Кулов шаардын атын өзгө...
09:39
Бүгүнкү доллардын курсу
09:29
Кыргызстандыктар сейрек учуроочу Айдын толук тутулушуна күбө болушту
09:00
Апта башында бишкектиктерди эмне күтүп турат. 8-10-сентябрдагы аба ырайы
08:30
Алымбек датканын 225 жылдыгына арналган Эл аралык айтыш өтөт
5-сентябрь, жума
17:05
6-сентябрга карата аба ырайы
16:33
Бишкектеги бала бакчалар жаңы иштөө күн тартибине өттү
16:12
Акыйкатчы жоокер жана аскер кызматкерлеринин коопсуздугун камсыздоого чакырды