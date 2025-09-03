14:08
Жалал-Абад мэри шаардын атын Манас деп өзгөртүү боюнча пикирин билдирди

Жалал-Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков шаардын атын өзгөртүү сунушу боюнча 24.kg агенттигине комментарий берди.

«Жалал-Абад — эң байыркы шаарлардын бири, анын азыркы аталышы Шор-Булак булагынын суусу, баткагы менен 1877-жылы элди дарылаган Жалал-Ад-Диндин легендасына негизделген. Бир версия боюнча, бул аталыш элдин оозунда калган. Ал эми тарыхчылар 2-3 вариантты айтып жатышат. Менин демилгем шаардык кеңеште жактырылды. Бул менин гана оюм эмес, элдин сунушу. Ал эми Манастын атын түшүндүрүү талап кылынбайт, анткени Манас биздин улуу тарыхыбыз», — деп баса белгиледи ал.

Ошондой эле шаардын жаңы аталышынын башка варианттары да каралганы белгиленген. Бирок Манас бир добуштан аталды.

Эми шаардык кеңеш бул сунушун президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө, андан соң Жогорку Кеңештин кароосуна киргизет.
