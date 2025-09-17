18:39
Кыргызча

18-сентябрга карата аба ырайы

Эртең, 18-сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жамгыр жаайт. Кыргызгидрометтин маалыматына ылайык, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл жана Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн.

Абанын температурасы:

Чүйдө +17...+22,

Талас жергесинде +15...+20,

Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында +20...+25,

Ысык-Көл аймагында +18...+23,

Нарын өрөөнүндө +18...+23 градус жылуу болот.

Ал эми күндүн табы борбор калаа Бишкекте +18...+20 градуска жетсе, Ош шаарында +21...+23 градус жылыйт.
