Кыргызча

17-сентябрга карата аба ырайы

Эртең, 17-сентябрда түнкүсүн Чүй, Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл жана Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн.

Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун айрым жерлеринде, Ош жана Жалал-Абад облустарынын тоо этектери менен тоолуу аймактарында жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт.

Абанын температурасы:

Чүй облусу:

түнкүсүн +7...+12°С,

күндүз +17...+22°С

Талас облусу:

түнкүсүн +5...+10°С,

күндүз +16...+21°С

Баткен облусу:

түнкүсүн +9...+14°С,

күндүз +21...+26°С

Ош, Жалал-Абад облустарында:

түнкүсүн +10...+15°С,

күндүз +22...+27°С

Ысык-Көл облусу:

түнкүсүн +6...+11°С,

күндүз +15...+20°С

Нарын облусу:

түнкүсүн +7...+12°С,

күндүз +17...+22°С

Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн +10...+12°С, күндүз +20...+22°С.
