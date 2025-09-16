17-сентябрга карата аба ырайы

Эртең, 17-сентябрда түнкүсүн Чүй, Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл жана Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн.
Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун айрым жерлеринде, Ош жана Жалал-Абад облустарынын тоо этектери менен тоолуу аймактарында жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт.
Абанын температурасы:
Чүй облусу:
түнкүсүн +7...+12°С,
күндүз +17...+22°С
Талас облусу:
түнкүсүн +5...+10°С,
күндүз +16...+21°С
Баткен облусу:
түнкүсүн +9...+14°С,
күндүз +21...+26°С
Ош, Жалал-Абад облустарында:
түнкүсүн +10...+15°С,
күндүз +22...+27°С
Ысык-Көл облусу:
түнкүсүн +6...+11°С,
күндүз +15...+20°С
Нарын облусу:
түнкүсүн +7...+12°С,
күндүз +17...+22°С
Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн +10...+12°С, күндүз +20...+22°С.