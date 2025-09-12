13-сентябрга карата аба ырайы

Эртең, 13-сентябрда өлкө аймагында түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз Чүй, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде, Талас, Жалал-Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Ош, Баткен, Нарын облустарында жаан жаабайт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн 9...14, күндүз 28...33;
Таласта түнкүсүн 7...12, күндүз 25...30;
Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 15...20, күндүз 30...35;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 8...13, күндүз 22...27;
Нарында түнкүсүн 6...11, күндүз 24...29;
Бишкек шаарында түнкүсүн 12...14°, күндүз 28...30° жылуу болот.