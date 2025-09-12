Бишкектеги жер титирөө: Кыргызстандын сейсмология институтунун расмий маалыматы

Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институту бүгүн саат 13:57де Бишкектин жанында болгон жер титирөөнүн чоо-жайын билдирди.
Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогу Кыргыз Республикасынын аймагында, Түштүк Серафимовка айылынан 60 чакырым чыгышта, Жогорку Маевка айылынан 6 чакырым түндүк-чыгышты карай, борбордон 20 чакырым түштүк-чыгышты карай жайгашкан.
Жер титирөө Бишкек шаарынын аймагында 4 баллга чейин сезилген.
Учурда ӨКМдин Жарандык коргонуу кызматтары жер-жерлерде тактоо иштерин жүргүзүүдө.