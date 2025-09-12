16:42
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Кыргызча

Бишкектеги жер титирөө: Кыргызстандын сейсмология институтунун расмий маалыматы

Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институту бүгүн саат 13:57де Бишкектин жанында болгон жер титирөөнүн чоо-жайын билдирди.

Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогу Кыргыз Республикасынын аймагында, Түштүк Серафимовка айылынан 60 чакырым чыгышта, Жогорку Маевка айылынан 6 чакырым түндүк-чыгышты карай, борбордон 20 чакырым түштүк-чыгышты карай жайгашкан.

Жер титирөө Бишкек шаарынын аймагында 4 баллга чейин сезилген.

Учурда ӨКМдин Жарандык коргонуу кызматтары жер-жерлерде тактоо иштерин жүргүзүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343291/
Кароо: 170
Басууга
Теги
Кыргызстандын Жалал-Абад облусунда жер титирөө болду
Ооганстандагы катуу жер титирөө. Садыр Жапаров көңүл айтты
Кыргызстандын түштүгүндө дагы жер титирөө катталды
Үйлөр талкаланды. Түркияда күчү 6,1 баллга жеткен жер титирөө болду
Кыргызстанда жер титирөө болду
Кыргызстанда бүгүн жер титирөө катталды
Кыргызстанда бүгүн түнү жер титирөө болду
Нарын облусунда 4,5 баллга жеткен жер титирөө катталды
Стамбулдагы жер титирөө. ТИМ кыргызстандыктарды сабырдуу болууга чакырат
Стамбулда күчү 6,2 баллга жеткен жер титирөө болду
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7&nbsp;дубанынын тилчилери бийликке кайрылды Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7 дубанынын тилчилери бийликке кайрылды
Айыл Банктын &laquo;Мекендеш&raquo; ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда Айыл Банктын «Мекендеш» ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда
Быйыл 91&nbsp;миң 188 наристеге &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; жөлөк пулу берилди Быйыл 91 миң 188 наристеге «Балага сүйүнчү» жөлөк пулу берилди
Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды
12-сентябрь, жума
14:41
Бишкектеги жер титирөө: Кыргызстандын сейсмология институтунун расмий маалыматы Бишкектеги жер титирөө: Кыргызстандын сейсмология инсти...
14:27
Ош шаарында 150 орундуу жаңы перинаталдык борбор курулат
14:15
Бишкеке жер титирөө катталды
14:09
Бишкекте ЖКнын мурдагы депутаты Султанбай Айжигитовдун соту башталды
13:51
Дүйнө чемпионаты −2026: Учурда 18 команданын катышуусу тастыкталды