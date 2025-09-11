16:05
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Кыргызча

ЖК дарыгерлерге кол салуу үчүн кылмыш жоопкерчилигин киргизүүнү жактырды

Жогорку Кеңеш дарыгерлер менен мугалимдерге кол салуу үчүн кылмыш жоопкерчилигин киргизүүнү жактырды. Бүгүн, 11-сентябрда парламенттин жыйынында «Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоорун саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаев алып чыкты.

Анын айтымында, кызматкерге кызматтык милдеттерин аткарууда кол салуу үчүн жаза киргизүү сунушталууда.

Долбоор саламаттыкты сактоо, билим берүү жана башка мамлекеттик кызматтар көрсөтүлүүчү тармактарда иштеген кызматкерлердин коопсуздугун жана кадыр-баркын сактоого багытталган.

«Акыркы убакта медицина кызматкерлерине кол салуу, агрессия фактылары көбөйдү. Бул маселенин курчтугунан кабар берет. Кылмыш-жаза кодексинде мындай кылмыштар үчүн жоопкерчилик каралган эмес. Ошондуктан бул өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылчылыгы келип чыкты», — деди министр.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343146/
Кароо: 125
Басууга
Теги
Кыргыздар Орусияда кылмыш жасап, мекенине качып кетишет
Гараж ээлери милиция менен кагылышкан. Кылмыш иши козголду
Улуттук статистика комитети: Кыргызстанда кылмыштуулуктун деңгээли төмөндөдү
Бишкектеги «Аалам» жана «Кенч» соода комплекстеринин ээсине кылмыш иши козголду
Быйыл мамлекеттик кызматтагыларга карата 93 кылымыш иши козголду
Аэропортко жакын жердеги автожарыш боюнча кылмыш иши козголду
Жалал-Абадда Түмөнбай Байзаков атындагы проспект ачылды
Жалал-Абад шаарын экинчи экономикалык борборго айлантууга 2 миллиард сом бөлүндү
Сокулук районунда эжесинин өлүмүнө шектүү кармалды
Сириядагы согушка катышкан жарандын үйүнөн курал табылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7&nbsp;дубанынын тилчилери бийликке кайрылды Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7 дубанынын тилчилери бийликке кайрылды
Айыл Банктын &laquo;Мекендеш&raquo; ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда Айыл Банктын «Мекендеш» ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда
Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды
Быйыл 91&nbsp;миң 188 наристеге &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; жөлөк пулу берилди Быйыл 91 миң 188 наристеге «Балага сүйүнчү» жөлөк пулу берилди
11-сентябрь, бейшемби
16:05
Алай районунда Европаны суктандырган шырдактар ​ көрсөтүлдү Алай районунда Европаны суктандырган шырдактар ​ көрсөт...
15:35
Кыргызстанда Өзөктүк медицина борбору түзүлөт
15:16
Кыргызстанда Ислам академиясы ачылат
15:07
ЖК Гүлшаркан Култаеваны БШК мүчөсү кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотту
14:52
Ош шаарында жыл башынан бери 33 көчө оңдолду