11-сентябрга карата аба ырайы

Эртең, 11-сентябрга караган түнү Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн +10...+15 күндүз +23...+28
Таласта түнкүсүн +3...+8 күндүз +20...+25
Баткен облусунда түнкүсүн +6...+11 күндүз +21...+26
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +14...+19 күндүз +28...+33
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн +14...+19 күндүз +28...+33
Нарында түнкүсүн +9...+14 күндүз +21...+26
Бишкекте түнкүсүн +13...+15, күндүз +25...+27° болот.