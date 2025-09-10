18:32
Кыргызча

11-сентябрга карата аба ырайы

Эртең, 11-сентябрга караган түнү Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн +10...+15 күндүз +23...+28

Таласта түнкүсүн +3...+8 күндүз +20...+25

Баткен облусунда түнкүсүн +6...+11 күндүз +21...+26

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +14...+19 күндүз +28...+33

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн +14...+19 күндүз +28...+33

Нарында түнкүсүн +9...+14 күндүз +21...+26

Бишкекте түнкүсүн +13...+15, күндүз +25...+27° болот.
