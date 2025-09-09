20:38
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Кыргызча

10-сентябрга карата аба ырайы

Эртең, 10-сентябрда түнкүсүн Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Күндүз Ысык-Көл, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Нарын облустарынын айрым аймактарында өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Ысык-Көл облусунун кээ бир жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы ыктымал. Талас, Баткен облустарында жаан-чачын болбойт.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн 12...17, күндүз 27...32;

Таласта түнкүсүн 6...11, күндүз 22...27;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында ​түнкүсүн 14...19, күндүз 29...34;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 12...17, күндүз 20...25;

Нарында түнкүсүн 9...14, күндүз 23...28;

Бишкек шаарында түнкүсүн 15...17°, күндүз 28...30° жылуу болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342858/
Кароо: 60
Басууга
Теги
9-сентябрга карата аба ырайы
Апта башында бишкектиктерди эмне күтүп турат. 8-10-сентябрдагы аба ырайы
6-сентябрга карата аба ырайы
5-сентябрга карата аба ырайы
Бишкекте күндүз ысык болот. 4-7-сентябрга карата аба ырайы
4-сентябрга карата аба ырайы
2-сентябрга карата аба ырайы
Апта башында Бишкекте жаан-чачын болбойт. 1-3-сентябрга карата аба ырайы
Температуралык рекорддор. Бишкекте эң ысык 31-август 2010-жылы болгон
Температуралык рекорддор. Бишкекте эң ысык 30-август 2007-жылы болгон
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7&nbsp;дубанынын тилчилери бийликке кайрылды Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7 дубанынын тилчилери бийликке кайрылды
Бишкектеги бала бакчалар жаңы иштөө күн тартибине өттү Бишкектеги бала бакчалар жаңы иштөө күн тартибине өттү
Кара-Сууда 12&nbsp;гектар жер аянты менен күнөскана мамлекеттин менчигине кайтарылды Кара-Сууда 12 гектар жер аянты менен күнөскана мамлекеттин менчигине кайтарылды
Бишкекте түрк киносунун күндөрү башталды Бишкекте түрк киносунун күндөрү башталды
9-сентябрь, шейшемби
18:05
10-сентябрга карата аба ырайы 10-сентябрга карата аба ырайы
16:26
Күндүн сүрөтү. Непалда өкмөттүн имараты өрттөлдү
16:16
Жалал-Абаддын атын өзгөртүү үчүн 15 миллион сом керектелет
15:24
Кыргызстанда 41 туристтик жай ачылып, дагы 22си ишке киргизүүгө даярдалууда
15:12
Кара-Суу районунда 2,5 гектар айыл чарба жери турак жайга айландырылды