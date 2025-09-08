19:27
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Кыргызча

9-сентябрга карата аба ырайы

Эртең, 9-сентябрда түнкүсүн Жалал-Абад, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү ыктымал. Күңдүз Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Ош, Жалал-Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Талас, Баткен облустарында жаан-чачын болбойт.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн 10...15, күндүз 25...30;

Талас жергесинде түнкүсүн 5...10, күндүз 24...29;

Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында ​түнкүсүн 16...21, күндүз 29...34;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 9...14, күндүз 20...25;

Нарын облусунда түнкүсүн 7...12, күндүз 22...27;

Бишкек шаарында түнкүсүн 13...15°, күндүз 27...29° жылуу болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342690/
Кароо: 122
Басууга
Теги
Апта башында бишкектиктерди эмне күтүп турат. 8-10-сентябрдагы аба ырайы
6-сентябрга карата аба ырайы
5-сентябрга карата аба ырайы
Бишкекте күндүз ысык болот. 4-7-сентябрга карата аба ырайы
4-сентябрга карата аба ырайы
2-сентябрга карата аба ырайы
Апта башында Бишкекте жаан-чачын болбойт. 1-3-сентябрга карата аба ырайы
Температуралык рекорддор. Бишкекте эң ысык 31-август 2010-жылы болгон
Температуралык рекорддор. Бишкекте эң ысык 30-август 2007-жылы болгон
30-августка карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
УКМК &laquo;Кеша&raquo; аттуу уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсүн кармады. Ал&nbsp;ким? УКМК «Кеша» аттуу уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсүн кармады. Ал ким?
Кыргызстандын Юстиция министрлигине 25&nbsp;жаңы кызматтык унаа тапшырылды Кыргызстандын Юстиция министрлигине 25 жаңы кызматтык унаа тапшырылды
Кыргызстан курулушчулар союзуна жаңы жетекчи келди Кыргызстан курулушчулар союзуна жаңы жетекчи келди
Ош&nbsp;шаарына бийиктиги 95&nbsp;метрлик жаңы флагшток орнотулат Ош шаарына бийиктиги 95 метрлик жаңы флагшток орнотулат
8-сентябрь, дүйшөмбү
18:10
9-сентябрга карата аба ырайы 9-сентябрга карата аба ырайы
17:33
Президент Нарында социалдык объектилердин жана жолдордун курулушу менен таанышты
17:11
Кыргызстанда бир жумада дээрлик 300гө жакын мас айдоочу кармалды
16:10
Эртең Бишкекте Кыргызстан — Шри-Ланка футболдук беттеши өтөт
14:20
Шашылыш билдирүү: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн