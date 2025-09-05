6-сентябрга карата аба ырайы

Эртең, 6-сентябрга караган түнү өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт, ал эми күндүз Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн +12...+17 күндүз +29...+34
Талас облусунда түнкүсүн +8...+13 күндүз +24...+29
Баткен облусунда түнкүсүн +15...+20 күндүз +30...+35
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +15...+20 күндүз +30...+35
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн +9...+14 күндүз +22...+27
Нарын облусунда түнкүсүн +9...+14 күндүз +23...+28
Бишкек шаарында түнкүсүн +15...+17, күндүз +32...+34 градус болот.