6-сентябрга карата аба ырайы

Эртең, 6-сентябрга караган түнү өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт, ал эми күндүз Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн +12...+17 күндүз +29...+34

Талас облусунда түнкүсүн +8...+13 күндүз +24...+29

Баткен облусунда түнкүсүн +15...+20 күндүз +30...+35

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +15...+20 күндүз +30...+35

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн +9...+14 күндүз +22...+27

Нарын облусунда түнкүсүн +9...+14 күндүз +23...+28

Бишкек шаарында түнкүсүн +15...+17, күндүз +32...+34 градус болот.
