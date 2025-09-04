19:46
USD 87.45
EUR 101.95
RUB 1.08
Кыргызча

5-сентябрга карата аба ырайы

Эртең, 5-сентябрда Кыргызстанда жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн 9...14, күндүз 29...34;

Талас облусунда түнкүсүн 7...12, күндүз 27...32;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 14...19, күндүз 32...37;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 9...14, күндуз 22...27;

Нарында түнкүсүн 6...11, күндүз 24...29 градус жылуу болот.

Бишкекте түнкүсүн 12...14°, күндүз 32...34° жылыйт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342271/
Кароо: 125
Басууга
Теги
Бишкекте күндүз ысык болот. 4-7-сентябрга карата аба ырайы
4-сентябрга карата аба ырайы
2-сентябрга карата аба ырайы
Апта башында Бишкекте жаан-чачын болбойт. 1-3-сентябрга карата аба ырайы
Температуралык рекорддор. Бишкекте эң ысык 31-август 2010-жылы болгон
Температуралык рекорддор. Бишкекте эң ысык 30-август 2007-жылы болгон
30-августка карата аба ырайы
29-августка карата аба ырайы
Бишкекте күн ачык болот. 28-31-августка карата аба ырайы
28-августка карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. 24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт.
Сүрөттөр сүйлөйт: Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгын Жалал-Абад кандай белгиледи? Сүрөттөр сүйлөйт: Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгын Жалал-Абад кандай белгиледи?
Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгы. Кыргызстан куттуктоолорду кабыл алууда Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы. Кыргызстан куттуктоолорду кабыл алууда
Садыр Жапаров Кытай Эл&nbsp;Республикасынын төрагасы Си&nbsp;Цзиньпин менен жолугушту Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту
4-сентябрь, бейшемби
18:13
5-сентябрга карата аба ырайы 5-сентябрга карата аба ырайы
17:47
Миллиондун жолу: Чаткал токой чарбасынын башчысы пара менен кармалды
17:32
Москва районундагы жер мафиясы. УКМК айылдык кеңештин төрагасын кармады
17:21
Бишкекте кыргыз-түрк бизнес форуму өтөт
14:51
Жогорку Кеңештин төрагасы Армения парламентинин төрагасы менен жолукту