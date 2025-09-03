4-сентябрга карата аба ырайы

Эртең, 4-сентябрда түнкүсүн Ысык-Көл облусунун айрым райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Күндүз өлкөнүн аймагында жаан-чачын күтүлбөйт.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн +8...+13 күндүз +27...+32
Талас облусунда түнкүсүн −4...+1 күндүз +22...+27
Баткенде түнкүсүн +6...+11 күндүз +25...+30
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +13...+18 күндүз +32...+37
Ысык-Көлдө түнкүсүн +13...+18 күндүз +32...+37
Нарында түнкүсүн +6...+11 күндүз +20...+25
Бишкек шаарында түнкүсүн +11...+13, күндүз +30...+32 градус болот. Чолпон-Ата шаарында