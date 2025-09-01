2-сентябрга карата аба ырайы

Эртең, 2-сентябрда түнкүсүн өлкөнүн аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык-Көл облусунун айрым райондорунда, Чүй, Ош, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн +7...+12 күндүз +25...+30
Талас облусунда түнкүсүн +5...+10 күндүз +23...+28
Баткенде түнкүсүн +12...+17 күндүз +28...+33
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +12...+17 күндүз +28...+33
Ысык-Көлдө түнкүсүн +8...+13 күндүз +20...+25
Нарында түнкүсүн +5...+10 күндүз +24...+29
Бишкек шаарында түнкүсүн +10... +12, күндүз +27...+29 градус болот.