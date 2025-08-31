Температуралык рекорддор. Бишкекте эң ысык 31-август 2010-жылы болгон

Бишкекте эң ысык 31-август 2010-жылы болгон. Мындай маалыматты «Аба ырайы жана Климат» ресурсу жазууда.
Ал күнү борбор калаада +36,5 градус ысык болгон.
Эң суук 1946-жылы болуп, температура +5,2 градус болгон.
«Аба ырайы жана климат» ресурсу дүйнөнүн ар кайсы аймактарындагы аба ырайы тууралуу маалымат берет. Ар бир күн үчүн температура жазуулары күнүмдүк резолюциясы бар маалыматтардын сериясы үчүн эң төмөнкү жана эң жогорку маанилер катары аныкталат. Бишкек шаарындагы аба ырайына мониторинг жүргүзүү үчүн күнүмдүк маалыматтар 1936-жылдан 2024-жылга чейин, ал эми аба ырайынын аномалиялары 1898-жылга чейин алынган.
Борбор калаада август айындагы орточо температуранын нормасы 24,2 градусту түзөт.
Бүткүл байкоо мезгилинде эң жылуу мезгил 2024-жылдын август айы болгон, орточо айлык температура +26,2 градусту түзгөн.
Эң суук 1898-жылдын августу болуп, орточо температурасы +20,2 градус болгон.
Синоптиктердин кабарлоосуна караганда, 31-августта борбор калаада күн ачык болуп, күндүз аба +24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн +15 градуска чейин жылыйт.