Августта Кыргыз фондулук биржасында сооданын көлөмү 39 пайызга кыскарды

Август айында Кыргыз фондулук биржасындагы сооданын көлөмү 5,14 миллиард сомду түздү. Бул өткөн айга салыштырмалуу 39,1 пайызга аз. Бул тууралуу Кыргыз фондулук биржасынын расмий маалыматы тастыктайт.
Статистикалык маалыматтарга ылайык, жайдын акыркы айында 207 бүтүм түзүлгөн. Биринчилик рынокто бүтүмдөрдүн көлөмү 2,89 миллиард сомду, экинчилик рынокто 2,25 миллиард сомду түздү.
Активдүүлүктүн туу чокусу июнь айында катталган. Кыргыз фондулук биржасы 100,09 млрд сомго 219 операция жүргүзгөн.
Активдүүлүктүн төмөндөөсү май айында болгон, анда биржада 343,3 млн сомго 146 бүтүм түзүлгөн.
2025-жылдын башынан бери биржадагы жалпы соода жүгүртүү 1 миң 709 бүтүм түзүү менен 163,8 миллиард сомду түздү.