Бишкек гүлгө оролот: Шаарга 2 миллиондон ашык гүл отургузулат

Алдыдагы жумаларда шаар эң түркүн түстүү мезгилге даярданып жаткандыктан, Бишкектин көчөлөрү байкаларлык түрдө өзгөрө баштайт. Муниципалдык кызматтар жай боюу борбор калааны көркүнө чыгара турган бир жылдык гүлдөрдү ири масштабда отургузууну башташты.
Мэриянын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, «Бишкек жашыл курулуш» муниципалдык ишканасы жылдык көрктөндүрүү кампаниясын баштады. Быйыл алар шаар боюнча болжол менен 2 миллион өсүмдүк отургузууну пландаштырууда.
Гүл композициялары менен борбордук көчөлөр, парк, сквер жана шаардагы бардык гүлзарлар кооздолот.