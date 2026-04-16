Бишкек гүлгө оролот: Шаарга 2 миллиондон ашык гүл отургузулат

Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы

Алдыдагы жумаларда шаар эң түркүн түстүү мезгилге даярданып жаткандыктан, Бишкектин көчөлөрү байкаларлык түрдө өзгөрө баштайт. Муниципалдык кызматтар жай боюу борбор калааны көркүнө чыгара турган бир жылдык гүлдөрдү ири масштабда отургузууну башташты.

Мэриянын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, «Бишкек жашыл курулуш» муниципалдык ишканасы жылдык көрктөндүрүү кампаниясын баштады. Быйыл алар шаар боюнча болжол менен 2 миллион өсүмдүк отургузууну пландаштырууда.

Гүлдөр борбор калааны жашылдандыруу үчүн ар түрдүү гүлдөр колдонулат: тагетс, сальвия, агератум, катарантус, георгин, петуния жана колеус. Алар жаз-жай мезгилинде шаарды кооздукка бөлөп турат.

Гүл композициялары менен борбордук көчөлөр, парк, сквер жана шаардагы бардык гүлзарлар кооздолот.

«Бишкек жашыл курулуш» ишканасы шаар тургундарын жана конокторун отургузулган гүлдөргө аяр мамиле кылууга, гүлдөрдү тебелебөө, үзбөөгө жана Бишкекти көрктөндүрүү үчүн күн сайын эмгектенген адистердин эмгегин урматтоого чакырат.
Бишкекте күн сайын 1 миң 300гө чейин автобус каттайт
Бишкек мэриясы 400 автобус иштебей жатат деген маалыматты четке какты
«Алга» стадиону сатылбайт: Мэриянын түшүндүрмөсү
Бишкек шаардык мэриясы жаңы МАБ имаратын куруу боюнча тендер жарыялады
Жибек Жолу проспектисиндеги көпүрө толугу менен ачылды
Бишкектеги Токомбаев көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылат
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде убактылуу суу өчүрүлөт
Бүгүндөн тарта № 195 автобустун каттамы убактылуу өзгөрдү
Бишкекте коттедждер суу жыйына жакын курулган: мэр аларды бузууну тапшырды
Бүгүн Бишкектин айрым конуштарында муздак суу болбойт
Садыр Жапаров Чоң-Алайдагы &laquo;Кара-Мык&raquo; чек ара бекетине барды Садыр Жапаров Чоң-Алайдагы «Кара-Мык» чек ара бекетине барды
БШК Улан Сариевди Жогорку Кеңештин депутаты деп тааныды БШК Улан Сариевди Жогорку Кеңештин депутаты деп тааныды
УКМКнын мурдагы орун басары Даниел Рысалиев кармалды УКМКнын мурдагы орун басары Даниел Рысалиев кармалды
Быйыл он&nbsp;үч&nbsp;чакан гидроэлектростанция ишке киргизилет Быйыл он үч чакан гидроэлектростанция ишке киргизилет
16-апрель, бейшемби
13:57
Бишкектин Жибек Жолу проспектисинин бир бөлүгү убактылуу жабылды Бишкектин Жибек Жолу проспектисинин бир бөлүгү убактылу...
13:47
Бишкек гүлгө оролот: Шаарга 2 миллиондон ашык гүл отургузулат
13:06
Балыкчы-Тоң жолунда коркунучтуу кырсык болду. Каза болгондор бар
12:49
Пайдалуу кеңеш: Карагат кыямы мээнин саламаттыгын чыңдайт
11:27
Транспорт министрлиги: «Тоолуу аймактарда кар көчкү түшүү коркунучу жогору»