БШК Чыңгыз Айдарбековдун депутаттыкка талапкерлигин жокко чыгарды

Бүгүн, 16-апрелде Борбордук шайлоо комиссиясы № 21 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Чыңгыз Айдарбековдун каттоосун жокко чыгарды.
Талапкер Айдарбеков бул арызды БШКга 2026-жылдын 16-апрелинде берген.
БШКнын төрагасы Тынчтык Шайназаров жыйында белгилегендей, кийинки талапкер Мирлан Жээнчороев боюнча материалдар Ички иштер министрлигине жөнөтүлдү.
«Биз так маалымат күтүп жатабыз. Эгерде мыйзам бузуулар болбосо, жаңы депутатты каттоо боюнча жыйын бүгүн саат 16:00дө өтөт», — деп кошумчалады ал.
Эскерте кетсек, Ички иштер министрлиги Айдарбековго карата Тышкы иштер министри болуп иштеп турганда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш ишин козгогон.
Белгилей кетүүчү нерсе, Чыңгыз Айдарбеков мурда Кыргызстандын тышкы иштер министри болуп иштеген жана ошондой эле Жогорку Кеңештин мурунку чакырылышынын депутаты болгон.
Ал 2025-жылдын ноябрында өткөн парламенттик шайлоодо көп мандаттуу № 21 шайлоо округунан ат салышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча, ал 6 миң 259 добуш алган.
Чыңгыз Айдарбеков 2026-жылдын 10-мартында мөөнөтүнөн мурда кызматтан кеткен депутат Куванычбек Конгантиев бош калтырган мандат үчүн ат салышкан.