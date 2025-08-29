16:16
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Кыргызча

30-августка карата аба ырайы

Эртең, 30-августка караган түнү өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарында, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн +13...+18 күндүз +31...+36

Талас облусунда түнкүсүн +9...+14 күндүз +24...+29

Баткен облусунда түнкүсүн +17...+22 күндүз +31...+36

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +17...+22 күндүз +31...+36

Ысык-Көлдө түнкүсүн +9...+14 күндүз +25...+30

Нарында түнкүсүн +7...+12 күндүз +26...+31

Бишкекте түнкүсүн +16...+18, күндүз +31...+33 градус болот
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341483/
Кароо: 39
Басууга
Теги
29-августка карата аба ырайы
Бишкекте күн ачык болот. 28-31-августка карата аба ырайы
28-августка карата аба ырайы
26-августка карата аба ырайы
Бишкекте күн ачык болот. 25-27-августка карата аба ырайы
23-августка карата аба ырайы
Бишкекте жаан жаабайт. 21-24-августка карата аба ырайы
21-августка карата аба ырайы
20-августка карата аба ырайы
19-августка карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди? Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди?
Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгы: Негизги майрамдык иш-чаралар Жалал-Абадда өтөт Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы: Негизги майрамдык иш-чаралар Жалал-Абадда өтөт
Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду
Султан Раевдин &laquo;Жанжаза&raquo; романы АКШда англис тилинде жарык көрдү Султан Раевдин «Жанжаза» романы АКШда англис тилинде жарык көрдү
29-август, жума
16:05
30-августка карата аба ырайы 30-августка карата аба ырайы
15:10
Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды
14:45
Нарында мыйзамсыз кийик аткандарга айып салынды
14:30
Садыр Жапаров быйыл мугалимдердин айлыгын көтөрүүнү убада кылды
14:26
Окуу китептеринин жетишсиздиги. Мектептерде китеп жарманкелери өтүүдө