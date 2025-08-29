30-августка карата аба ырайы

Эртең, 30-августка караган түнү өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарында, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн +13...+18 күндүз +31...+36
Талас облусунда түнкүсүн +9...+14 күндүз +24...+29
Баткен облусунда түнкүсүн +17...+22 күндүз +31...+36
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +17...+22 күндүз +31...+36
Ысык-Көлдө түнкүсүн +9...+14 күндүз +25...+30
Нарында түнкүсүн +7...+12 күндүз +26...+31
Бишкекте түнкүсүн +16...+18, күндүз +31...+33 градус болот