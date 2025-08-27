Дүйнөдө 2 миллиарддан ашык адам суу менен камсыздоого мүмкүнчүлүгү жок

Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, дүйнө жүзү боюнча 2,2 миллиардга жакын адам дагы эле ичүүчү сууга жетише албай келет. Бул тууралуу БУУнун жаңылыктар кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, Стокгольмдо 24-августтан 28-августка чейин 35-Дүйнөлүк суу жумалыгы өтүп жатат. Бул суу менен глобалдык жылуулуктун ортосундагы маанилүү байланышты көрсөтөт.
«Коопсуз ичүүчү суу адамдын жашоосунун негизги шарты болуп саналат. Ал социалдык-экономикалык өнүгүү, энергетика жана азык-түлүк өндүрүү жана экосистемаларды сактоо үчүн абдан маанилүү. Ишенимдүү суу менен камсыз кылуу да климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууда маанилүү ролду ойнойт. Сууга жетүүнүн көбөйүшү дүйнөнүн эң алыскы аймактарында жашаган адамдар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт, айрыкча деңизге чыга албаган өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө экендиги белгиленет», — баяндамада.