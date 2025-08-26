Ысык-Көлдө эшек минген балакайлар социалдык тармактарда кубаныч жаратты

Социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары Ысык-Көл облусунан эки бала эшек минип ырдап жаткан видеолорду активдүү бөлүшүп, кубаныч жараткандыгын белгиледи.
Видеодо балдар ээрге ишенимдүү отуруп, тоо аралап аттанып жатканы тартылган. Видео колдонуучулардын арасында позитивдүү эмоциялардын толкунун жаратып, алар балдардын сүйкүмдүүлүгүн жана кайраттуулугун белгилешти. Кээ бир комментаторлор мындай кадрлар шыктандырып, жаратылыш менен гармонияны, ошондой эле балдардын ээрге отуруу жөндөмүн көрсөткөнүн жазып чыгышты.