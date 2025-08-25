19:27
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Кыргызча

26-августка карата аба ырайы

Кыргызгидрометтин маалыматына ылайык, 26-августта өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт.

Аба ырайынын температурасы:

Чүй облусу

түнкүсүн: +13...+18°С

күндүз: +31...+36°С

Талас облусу

түнкүсүн: +9...+14°С

күндүз: +27...+32°С

Баткен облусу

түнкүсүн: +17...+22°С

күндүз: +32...+37°С

Ош, Жалал-Абад облустары

түнкүсүн: +17...+22°С

күндүз: +32...+37°С

Ысык-Көл облусу

түнкүсүн: +10...+15°С

күндүз: +22...+27°С

Нарын облусу

түнкүсүн: +6...+11°С

күндүз: +22...+27°С

Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы: түнкүсүн +15...+17°С, күндүз +32...+34°С.
