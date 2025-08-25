26-августка карата аба ырайы

Кыргызгидрометтин маалыматына ылайык, 26-августта өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт.
Аба ырайынын температурасы:
Чүй облусу
түнкүсүн: +13...+18°С
күндүз: +31...+36°С
Талас облусу
түнкүсүн: +9...+14°С
күндүз: +27...+32°С
Баткен облусу
түнкүсүн: +17...+22°С
күндүз: +32...+37°С
Ош, Жалал-Абад облустары
түнкүсүн: +17...+22°С
күндүз: +32...+37°С
Ысык-Көл облусу
түнкүсүн: +10...+15°С
күндүз: +22...+27°С
Нарын облусу
түнкүсүн: +6...+11°С
күндүз: +22...+27°С
Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы: түнкүсүн +15...+17°С, күндүз +32...+34°С.