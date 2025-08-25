Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду

Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулганын социалдык тармактарда КР Жашыл электр станциялар ассоциациясынын төрайымы Кундус Кырбашева билдирди.
Анын айтымында, иш-чара Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнүнө карата уюштурулууда.
"Бүгүн өлкөбүз алга карай эбегейсиз кадам таштады — биринчи жолу шамал генератору орнотулуп, курулуштун жаңы этабын ата мекендик компания жүргүзүп жатат. Бул ишке ашкан кыял жана Кыргызстан жашыл энергетиканын дооруна ишенимдүү кадам шилтеп жатканынын символу болуп саналат.Тоолорубуздан соккон шамал азыр жарыкка айланып, үйлөрүбүзгө жылуулук тартуулап жатат.