21-августка карата аба ырайы

21-августта түнкүсүн Ысык-Көл облусунун көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Күндүз Ысык-Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым райондорунда, Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн +14...+19 күндүз +30...+35
Талас облусунда түнкүсүн +8...+13 күндүз +26...+31
Баткенде түнкүсүн +16...+21 күндүз +30...+35
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +16...+21 күндүз +30...+35
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн +9...+14 күндүз +20...+25
Нарында түнкүсүн +6...+11 күндүз +23...+28
Бишкек шаарында түнкүсүн +17...+19, күндүз +31...+33 градуска жетет.