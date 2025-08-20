18:23
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Кыргызча

21-августка карата аба ырайы

21-августта түнкүсүн Ысык-Көл облусунун көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Күндүз Ысык-Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым райондорунда, Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн +14...+19 күндүз +30...+35

Талас облусунда түнкүсүн +8...+13 күндүз +26...+31

Баткенде түнкүсүн +16...+21 күндүз +30...+35

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +16...+21 күндүз +30...+35

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн +9...+14 күндүз +20...+25

Нарында түнкүсүн +6...+11 күндүз +23...+28

Бишкек шаарында түнкүсүн +17...+19, күндүз +31...+33 градуска жетет.
20-август, шаршемби
17:55
21-августка карата аба ырайы 21-августка карата аба ырайы
17:52
Ысык-Көлдөгү мектеп-интернаттын имараты мамлекеттин менчигине кайтарылды
17:11
Кайнатасы келинин зордуктаган. Акыйкатчы институту чоо-жайы менен бөлүштү
16:14
Жапаров Өзбекстан президентинин аппарат жетекчиси Саида Мирзиёеваны кабыл алды
15:52
Ысык-Атада балыктар жапырт өлгөн. Айыл чарба министрлиги себебини атады